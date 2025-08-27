Photo : YONHAP News

Le festival « Donghaeng » se tiendra du 1er au 30 septembre dans tout le pays. Organisé trois fois par an, en mai, septembre et décembre, il vise à stimuler la consommation de produits des petites et moyennes entreprises nationalesLe ministère des PME et des Startups a annoncé, ce matin, qu’environ 29 000 PME et commerçants participeront à cette sixième édition, offrant des promotions et avantages sans précédent.Des ventes avec des réductions allant jusqu’à 30 % seront proposées sur les sites de ventes en ligne. En outre, divers événements promotionnels seront organisés dans les grands magasins, dans les commerces de quartier, ainsi qu’en lien avec des festivals locaux, des marchés traditionnels, des chaînes de téléachat et des sociétés de cartes de crédit. Il sera également possible de bénéficier d'avantages avec l'utilisation des chèques-cadeaux « Onnuri » sur les marchés traditionnels.« Donghaeng » veut dire accompagner en coréen.