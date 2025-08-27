Mandat d’arrêt requis contre l’élu du PPP Kweon Seong-dong

Photo : YONHAP News

L’équipe du procureur spécial Min Joong-ki a requis hier un mandat d’arrêt contre Kweon Seong-dong, en vue de continuer de l’interroger en le mettant en détention. La veille, elle l’avait auditionné pendant plus de 13 heures. L’élu du Parti du pouvoir du peuple (PPP) est soupçonné d’avoir reçu 100 millions de wons en espèce de la part de l’ex-numéro deux de l’Eglise de l’Unification, aux alentours de la présidentielle de mars 2022. Yoon Suk Yeol, son ami d’enfance, en est sorti vainqueur.En contrepartie, après l’élection, le député aurait arrangé une rencontre privée entre l’ancien président et l’ancien haut responsable du groupe religieux, aussi appelé secte Moon. Il est également suspecté d’avoir tenu au courant celle-ci du lancement des investigations policières sur les jeux d’argent auxquels avait joué à l’étranger sa dirigeante actuelle, Han Hak-ja, veuve du fondateur. L’équipe de Min estime que toutes ces allégations sont graves et qu’il y a risque de destruction de preuves. Kweon est le premier parlementaire en exercice à faire l’objet d’un mandat pour une mise en détention provisoire, demandé par un procureur indépendant.Le tribunal n’a toutefois pas le droit de l’auditionner avant de décider de l’émettre ou non, sans l’approbation préalable de l’Assemblée nationale. Celle-ci la donne après un scrutin à bulletin secret. Une règle de « quorum » s'applique : la majorité des élus doivent y participer et au moins la moitié d’entre eux voter pour.