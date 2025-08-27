Nouvelle hausse de la production, de la consommation de marchandises et des investissements en juillet

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle sur le front de l’activité économique. Selon les chiffres de l’Institut national des statistiques (Kostat) publiés aujourd’hui, en juillet, la production, la consommation et les investissements ont tous progressé par rapport au mois précédent.Dans le détail, la production a grimpé dans la plupart des branches comme les composants électroniques (+20,9 %), les équipements mécaniques (+6,5 %), les ventes en gros et au détail (+3,3 %) et les TIC (+3,1 %). Au contraire, elle s’est repliée dans l’automobile (-7,3 %).La consommation de marchandises, elle, a augmenté de 2,5 % en glissement mensuel. C’est le deuxième mois consécutif de hausse.Enfin, s’agissant des investissements dans les biens d’équipement, ils ont bondi de 7,9 %, portés notamment par ceux dans les matériels de transport (+18,1 %).