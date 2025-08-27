DTA Séoul-Bruxelles : le gouvernement sud-coréen se prépare à la signature officielle

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et l’Union européenne s’apprêtent à signer officiellement leur accord bilatéral sur le commerce numérique (DTA). Les deux parties ont déclaré sa conclusion en mars dernier, après sept cycles de négociations formelles depuis octobre 2023.Séoul se met à suivre les procédures préalables. Le ministère de l’Industrie et du Commerce a posté aujourd’hui une ébauche du texte du traité, en coréen et en anglais, sur son site consacré aux accords de libre-échange (www.fta.go.kr). Avec pour objectif de recueillir les opinions des citoyens jusqu’au 11 septembre. Le ministère finalisera le texte en version coréenne après avoir fait le point sur les avis ainsi exprimés, conjointement avec les autres ministères concernés et des experts.L’accord en question permettra d’établir de nouvelles règles commerciales à cette ère de transition digitale. Il vise notamment à dynamiser le business numérique et à instaurer un environnement numérique. Le pays du Matin clair s’attend à ce que le DTA dope le commerce électronique avec le Vieux Continent et crée un environnement dans lequel les particuliers et les entreprises participent en toute sécurité à l’économie digitale.