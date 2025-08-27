Gallup : six sud-Coréens sur dix favorables sur le sommet Lee-Trump

Photo : YONHAP News

Six sud-Coréens sur dix estiment que la récente rencontre entre le président Lee Jae Myung et son homologue américain, Donald Trump était bénéfique pour les intérêts nationaux. C'est ce que révèle le sondage mené par Gallup-Corée entre les 26 et 28 août auprès de 1 000 adultes. Ils sont 23 % à juger que le sommet n’a rien apporté, tandis que 18 % ont préféré ne pas se prononcer.Parallèlement, l’institut a évalué la cote de popularité des dirigeants des quatre principaux pays du monde. Le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, arrive en tête avec 27 % d'opinions favorables contre 51 % de défavorables. Trump recueille 24 %, tandis que 67 % ont un avis négatif. Quant au président chinois, Xi Jinping, il a obtenu 10 % de sympathie, contre 76 % de rejet. Enfin, le dirigeant russe, Vladimir Poutine, n'a été apprécié que par 4 %, et 88 % en ont une image négative.Par ailleurs, la cote de soutien du chef de l'Etat sud-coréen s'élève à 59 %. Elle a augmenté de 3 points après une baisse pendant deux semaines consécutives. Parmi les raisons du jugement positif, la diplomatie est citée en premier avec 21 %, suivie de l'économie et de la vie des citoyens avec 12 %.Cette enquête a été réalisée par téléphone avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de 3,1 points.