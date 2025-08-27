Lee Jae Myung veut présenter les résultats de ses entretiens bilatéraux aux dirigeants des deux camps rivaux

Photo : YONHAP News

Au lendemain de son retour à Séoul après un déplacement à Tokyo et à Washington, Lee Jae Myung a présidé le conseil des ministres hebdomadaire. L’occasion pour lui de remercier d’abord ses concitoyens de l’avoir soutenu pour effectuer avec succès cette tournée. Il a également exprimé sa reconnaissance aux chefs d’entreprise ainsi qu’aux journalistes qui l’accompagnaient pour avoir fait preuve d’esprit d’équipe.Le chef de l’Etat a ensuite promis de défendre les intérêts nationaux et de travailler en plus étroite coopération avec les autres pays, sur la base des relations de confiance, forgées pendant son périple. Sans oublier de solliciter la collaboration en ce sens de son propre parti, comme de l’opposition. Lee a annoncé qu’il organiserait bientôt une rencontre avec les chefs de file des deux camps afin de leur présenter le bilan de ses entretiens en tête-à-tête avec le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, et le président américain, Donald Trump.Le locataire du Bureau de Yongsan a également exhorté les organisations syndicales à agir de manière plus responsable face au patronat. Un appel en référence à l’adoption au Parlement, dimanche dernier, de l’amendement de deux articles controversés de la loi sur les syndicats. L’enjeu principal de cette révision, réclamée de longue date par les travailleurs, consiste notamment à limiter les demandes de dommages-intérêts des employeurs envers des salariés grévistes.