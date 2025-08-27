Budget 2026 : le montant s’élève à 728 000 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a fixé, ce matin lors du conseil des ministres, son budget pour 2026 à 728 000 milliards de wons, environ 450 milliards d'euros. Soit une hausse de plus de 8 % par rapport à celui de cette année.Les recettes progresseront de 3,5 %, tandis que les dépenses bondiront de 8,1 %. Une décision visant à soutenir la reprise de l'économie, touchée par la politique commerciale américaine et la demande intérieure affaiblie, en injectant davantage de fonds publics.Par conséquent, la dette augmentera de 141 000 milliards de wons en un an, pour atteindre 1 415 200 milliards de wons, l'équivalent de 873,7 milliards d'euros, l'année prochaine. Pour la première fois, la dette publique devrait dépasser 50 % du PIB. Les postes les plus importants sont la santé, le bien-être et l’emploi. La plus forte progression est pour la recherche et développement (+19,3 %).L'exécutif a décidé de se focaliser sur trois domaines : l’intelligence artificielle (IA), les collectivités locales et la sécurité. Il investira 10 100 milliards de wons, ou 6,2 milliards d'euros, dans l’IA, soit plus du triple de cette année. L'objectif est de se hisser au 3e rang mondial dans ce secteur, derrière les Etats-Unis et la Chine. Le gouvernement apportera également un soutien pour le développement de la technologie des PME et la rémunération des grands talents mondiaux.En ce qui concerne les politiques favorisant les régions, l’allocation pour enfants jusqu’à 8 ans sera augmentée hors de Séoul, et un revenu de base de 150 000 wons, soit 92 euros par mois, sera testé dans six zones rurales.Une fois le projet budgétaire remis à l’Assemblée nationale, celle-ci doit l’examiner et l’adopter d’ici le 2 décembre.