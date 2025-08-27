Inculpation de Kim Keon-hee : l’ex-Première dame déclare ne pas chercher d’excuses

Photo : YONHAP News

La détention provisoire de Kim Keon-hee devant prendre fin le 31 août, le procureur spécial Min Joong-ki l’a mise en examen, ce vendredi, en la maintenant derrière les barreaux. C’est la première fois dans l’histoire de la Corée du Sud qu’un ancien président de la République et son épouse sont tous deux traduits devant la justice.Quelques temps après son inculpation, l'épouse de Yoon Suk Yeol a déclaré, dans un communiqué transmis par ses avocats, qu’elle suivrait le chemin qui lui est imposé, faisant face à son procès avec calme. Avant d’ajouter qu'elle se présenterait à toutes les enquêtes et qu’elle ne chercherait aucune excuse en aucune circonstance.Kim a également affirmé que, même si de nouveaux articles paraissaient chaque jour comme s’il s’agissait de faits avérés, elle ne les fuirait pas et qu’elle les examinerait attentivement.Les accusations qui pèsent sur elle sont nombreuses : soupçons de manipulation du cours de l’action de Deutsch Motors, ingérence de Myung Tae-kyun dans l'investiture d'une candidate à des élections partielles, ainsi que réception de cadeaux de luxe de la part de l’Eglise de l’Unification par l’intermédiaire du chaman Geonjin en échange de son soutien dans divers projets.A noter que son conjoint est lui aussi poursuivi et placé en détention dans le cadre de l’enquête spéciale sur la tentative d’imposition de la loi martiale en décembre dernier.