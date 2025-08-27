Fin de mission de la FINUL : l’unité Dongmyeong prépare son retrait

Photo : YONHAP News

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), déployée depuis un demi-siècle, achèvera officiellement sa mission à la fin de l'année prochaine. Hier, le Conseil de sécurité de l’Onu a adopté une résolution en la matière à l'unanimité. Les contingents multinationaux, dont l’unité sud-coréenne Dongmyeong, se retireront de manière ordonnée et sécurisée d’ici 2027.La FINUL a été créée en mars 1978 afin d’assurer une mission de maintien de la paix. Par la suite, son rôle a été élargi pour aider le gouvernement libanais, affaibli par la guerre civile, à rétablir son autorité, et pour soutenir l’armée dans ses efforts de désarmement du Hezbollah.Aujourd’hui, elle regroupe environ 10 000 militaires issus de plus de 50 pays. La Corée du Sud y participe depuis 2007 avec son unité Dongmyeong, chargé de contenir les groupes armés et de lutter contre l’introduction illégale d’armes.