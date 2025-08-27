Fin de mission de la FINUL : l’unité Dongmyeong prépare son retrait

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), déployée depuis un demi-siècle, achèvera officiellement sa mission à la fin de l'année prochaine. Hier, le Conseil de sécurité de l’Onu a adopté une résolution en la matière à l'unanimité. Les contingents multinationaux, dont l’unité sud-coréenne Dongmyeong, se retireront de manière ordonnée et sécurisée d’ici 2027.
La FINUL a été créée en mars 1978 afin d’assurer une mission de maintien de la paix. Par la suite, son rôle a été élargi pour aider le gouvernement libanais, affaibli par la guerre civile, à rétablir son autorité, et pour soutenir l’armée dans ses efforts de désarmement du Hezbollah.
Aujourd’hui, elle regroupe environ 10 000 militaires issus de plus de 50 pays. La Corée du Sud y participe depuis 2007 avec son unité Dongmyeong, chargé de contenir les groupes armés et de lutter contre l’introduction illégale d’armes.