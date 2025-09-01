Assemblée nationale : début de la session ordinaire

Photo : YONHAP News

L'Assemblée nationale se réunit aujourd'hui pour sa première session ordinaire depuis la prise de fonction du président Lee Jae Myung. Elle durera 100 jours.Le Minjoo compte faire voter 224 projets de loi, dont les principaux concernent la vie économique et les réformes du Parquet. De son côté, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force de l’opposition, s'est dit prêt à lutter contre la « frénésie législative » du parti au pouvoir et à faire adopter ses 100 projets de loi, destinés à améliorer l'économie de la vie quotidienne et la confiance de la population. Le projet de budget 2026 sera également débattu par les députés des deux camps.Les élus s’affronteront également cette semaine lors des auditions parlementaires sur la confirmation de la nomination de Choi Gyo-jin, candidat au poste de ministre de l'Education, de Won Min-kyeong, candidat à celui de l'Egalité des sexes et de la Famille, de Ju Biung-ghi, candidat pour prendre la tête de la Commission du commerce équitable, et de Lee Eog-weon, candidat à la direction du Service de supervision financière (FSC).Par ailleurs, le mandat d’arrêt contre Kweon Seong-dong, requis par l’équipe du procureur spécial Min Joong-ki, fera l'objet de discussions. Le député du PPP est soupçonné d’avoir reçu 100 millions de wons en espèce de la part de l’Eglise de l’Unification, aux alentours de la présidentielle de mars 2022. Pour l’auditionner, le tribunal a besoin de l’approbation préalable du Parlement.