Sécheresse : état de catastrophe nationale déclaré à Gangneung

Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a déclaré l’état de catastrophe nationale à Gangneung, située dans le Gangwon, en raison de la sécheresse qui perdure depuis des mois. C'est la première fois qu'une catastrophe naturelle conduit à cette démarche. L'état de catastrophe nationale permet au gouvernement de mobiliser tous les moyens personnels et matériels nécessaires pour atténuer les dégâts.Le niveau du réservoir d'Obong, qui alimente la ville, est au niveau le plus bas jamais enregistré, n’atteignant pas les 15 % de ses capacités, le seuil critique qui impose des restrictions d'eau. Ainsi, les habitants sont contraints de réduire leur consommation au quotidien, de nombreux restaurants sont fermés et les cultures trop desséchées sont détruites.Dans ce contexte, le président Lee Jae Myung a convoqué, samedi dernier, une réunion d'urgence à la cellule de crise de la commune, pour appeler à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour réduire au maximum les désagréments des habitants. Le chef de l'Etat a également ordonné la mobilisation au niveau national des moyens de lutte contre les incendies, afin de se préparer aux risques de feu dans la région.Des camions de pompiers de tout le pays ont apporté de l'eau à Gangneung. La ville de Séoul a annoncé apporter 17 000 bouteilles d’eau, pour sa troisième aide du genre à la ville sinistrée.Mais la sécheresse devrait se poursuivre encore plusieurs jours. Selon Météo-Corée, les précipitations attendues aujourd'hui à Gangneung ne seraient que de 5 mm.