La croissance de l’économie sud-coréenne pourrait atteindre 1,8 % en 2026

L'économie sud-coréenne aurait touché le fond et amorcerait désormais un redressement progressif, porté par la reprise de la demande intérieure et la bonne performance des exportations. C'est ce qui ressort d’une compilation d’estimations de croissance, publiée dimanche par Bloomberg.L’agence de presse américaine a présenté les prévisions de croissance du PIB de la Corée du Sud pour l’année 2026, établies par 41 instituts sud-coréens et internationaux. En moyenne, elles s’élèvent à 1,8 %, soit 0,2 point de plus que la prévision annoncée le 28 août par la Banque de Corée (BOK), et un niveau identique à celui du gouvernement sud-coréen.Parmi ces établissements, 35 anticipent une croissance supérieure ou égale à celle de la banque centrale. Notamment, huit d’entre eux, dont Goldman Sachs (2,2 %), JPMorgan Chase (2,1 %) et Standard Chartered (2,0 %), tablent sur un taux supérieur à 2 %, tandis que huit autres, telles que Nomura Securities, Allianz et Deutsche Bank, prévoient une hausse de 1,9 %. Les six instituts restants se montrent en revanche plus pessimistes que la BOK. Morgan Stanley mise sur 1,5 %, Capital Economics sur 1,4 %, et Fitch sur seulement 0,9 %.Les prévisions pour l'année 2027 sont encore plus favorables. La moyenne des taux anticipés par 19 institutions est de 2,0 %.La Banque de Corée s’attend par ailleurs à une amélioration dès le troisième trimestre 2025. Elle estime que la croissance pourrait atteindre 1,1 %, grâce au redressement de la demande intérieure et à l’essor des exportations de semi-conducteurs. Si cette perspective se concrétise, la Corée du Sud figurera parmi les cinq pays affichant les croissances les plus fortes. Néanmoins, des risques subsistent, liés notamment aux nouveaux tarifs douaniers américains et aux incertitudes qui pèsent sur la reprise du secteur de la construction.