Mostra de Venise : Park Chan-wook épate la critique

Photo : YONHAP News

« Aucun autre choix » (No other Choice) de Park Chan-wook, révélé lundi lors de la Mostra de Venise, suscite un enthousiasme sans précédent dans la presse internationale. Le film a obtenu un score parfait de 100 % sur Rotten Tomatoes, dépassant même Parasite de Bong Joon-ho, qui culminait à 99 %.La BBC l’a salué comme une œuvre d’une qualité comparable à Parasite, lui attribuant 5 étoiles. Vanity Fair US le qualifie de « masterclass » dans la maîtrise du chaos et félicite Park d’être peut-être le réalisateur le plus élégant de notre époque.Screen Daily décrit le long-métrage comme une comédie noire à la fois hilarante et poignante, explorant le désespoir des chômeurs de longue durée et la brutalité déguisée du monde des entreprises. Cette critique met en lumière l’impact croissant de l’intelligence artificielle sur le marché du travail, rendant le personnage Man-su, comme chacun de nous, universellement identifiable.Ces retours unanimes font du film sud-coréen un candidat sérieux aux prix internationaux, notamment aux Oscars, faisant écho aux succès de Parasite. Plusieurs commentateurs évoquent déjà son potentiel à réitérer cet exploit sur la scène mondiale.