Retour des médecins résidents après un an et demi de contestation

Les médecins internes et résidents qui avaient quitté leurs établissements de formation il y a un an et demi pour contester l’augmentation du nombre d’étudiants en médecine remettent leur blouse à partir d'aujourd'hui.La plupart de 3 400 postes à pourvoir au deuxième semestre 2025 ont trouvé preneur. Les cinq principaux centres hospitaliers universitaires prévoient un retour de 70 à 80 % des contestataires tandis que les hôpitaux de formation situés en dehors de la région métropolitaine tablent sur 50 à 60 %. Néanmoins, le taux de ceux intégrants les services essentiels, dont la médecine d'urgence et la pédiatrie, devrait être peu élevé. Le gouvernement rendra public cette semaine l'état de recrutement de tous les hôpitaux de formation du pays.Les établissements s’attellent à répartir des tâches entre les médecins de retour et ceux qui les remplaçaient jusqu’à présent. Ils doivent également répondre à la demande des médecins résidents qui réclament l'amélioration des conditions de formation et l'allègement de la responsabilité juridique en cas d'erreur médicale.L'exécutif décidera de lever ou non le système de soins d'urgence mis en place l'année dernière en fonction de la situation des établissements médicaux.