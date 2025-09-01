Kim Jong-un inspecte une nouvelle usine de missiles avant sa visite en Chine

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a visité, dimanche, une usine d’équipements militaires nouvellement inaugurée afin de vérifier les capacités de production de missiles. C’est ce qu’a rapporté, lundi, l’agence de presse officielle nord-coréenne.Selon la KCNA, le dirigeant nord-coréen a inspecté le processus automatisé de fabrication reposant sur l’utilisation de tapis transporteurs de nouvelle conception. Il a estimé que le pays avait mené à bien les préparatifs nécessaires à la mise en œuvre du plan d’accroissement des capacités de production de missiles d’ici la fin de l’année, comme ordonné lors du 8e congrès du Parti des travailleurs, en janvier 2021. Il a ajouté que ce nouveau processus automatisé permettrait de répondre aux futurs besoins de l’armée nord-coréenne en matière d’armement balistique et salué une « révolution extraordinaire » réalisée grâce aux efforts des chercheurs et des ouvriers.Kim Jong-un a par ailleurs approuvé trois nouveaux projets concernant le renforcement des capacités de production balistique, ainsi que le plan de dépenses militaires correspondant.Le média d’Etat n’a pas précisé l’emplacement exact de l’installation, mais elle pourrait être située dans la province de Jagang, à la frontière avec la Chine, où se trouvent déjà de nombreuses usines d’armement.Cette visite survient alors que Kim Jong-un doit prochainement se rendre à Pékin pour assister à un défilé militaire marquant le 80e anniversaire du Jour de la victoire sur le Japon.