Séoul arrête les émissions anti-Pyongyang de « Voice of Freedom »

Photo : YONHAP News

Pour atténuer les tensions militaires sur la péninsule, le ministère de la Défense a annoncé, ce matin, que les émissions de « Voice of Freedom » à destination de la Corée du Nord sont suspendues à partir d'aujourd'hui.« Voice of Freedom », gérée par l'armée sud-coréenne, diffusait des programmes dans le cadre de la guerre psychologique contre Pyongyang. Elle diffusait ainsi des nouvelles sur l'actualité liée au pays communiste, la supériorité de la démocratie, le développement du Sud, la comparaison des deux Corées et la culture populaire sud-coréenne.Lancées en 1962, ces émissions ont vécu entre suspension et reprise répétées, en fonction de la situation géopolitique de la péninsule. Elles avaient recommencé en mai 2010 à la suite du torpillage de la corvette Cheonan par le Nord.Pour rappel, en juin dernier, Séoul a arrêté les diffusions de propagandes anti-Pyongyang par les haut-parleurs installés proche de la ligne de démarcation intercoréenne, avant de désinstaller ces dispositifs. De plus, le Service national du renseignement (NIS) a lui aussi cessé progressivement le mois dernier d'émettre des programmes radio et télévision destinés à la Corée du Nord.