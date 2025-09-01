Aller au menu Aller à la page

Intérieur

Séoul renforce son soutien à l'enseignement du coréen à l'étranger

Write: 2025-09-01 13:10:45Update: 2025-09-01 14:37:48

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de l'Education a inauguré, aujourd'hui à la Fondation internationale pour l'éducation de la langue coréenne (Ikef), le « Centre de soutien à l'enseignement du coréen à l'étranger ».

Ce nouvel organe a pour mission d’analyser la demande en enseignement du coréen de chaque pays pour élaborer différentes stratégies à adopter à l'école primaire, au collège et au lycée. Il soutiendra également le renforcement des capacités des enseignants à l'étranger pour qu’ils puissent mettre en place leur propre système d'éducation.

Ha Yu-kyeong, responsable de la planification de l'éducation internationale, a souligné qu'à l'heure où la culture populaire coréenne suscite un intérêt croissant pour le coréen chez les jeunes du monde entier, il est très important de répondre de manière stratégique à la demande en matière de son enseignement.

Le ministère souhaite faire adopter la langue coréenne comme matière dans les établissements scolaires à l'étranger depuis 1999. Cette année-là, le premier cours de coréen a été lancé aux Etats-Unis. Et 25 ans plus tard, 220 000 étudiants apprennent le hangeul dans 2 526 écoles dispersées dans 46 pays.
