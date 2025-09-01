Kim Jong-un pourrait partir aujourd’hui pour la Chine

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un pourrait partir aujourd’hui en direction de Pékin où il doit assister au défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la victoire sur le Japon. C’est ce qu’estiment plusieurs observateurs.La cérémonie est prévue mercredi. Etant donné la forte probabilité qu’il s’y rende en train et la durée du trajet, le dirigeant nord-coréen pourrait quitter Pyongyang ce lundi à bord du train réservé à son usage exclusif et traverser la ville chinoise de Dandong tard dans la nuit.Lors de son dernier déplacement en Chine, en 2019, Kim Jong-un avait déjà emprunté cet itinéraire en traversant le pont ferroviaire du fleuve Yalu et avait été accueilli à la gare de Shenyang par de hauts responsables chinois. A noter que ces dernières années, il n’a jamais utilisé son avion officiel, baptisé « Chammae-1 ».Selon certaines sources, des policiers chinois ont été déployés pour contrôler les passants à proximité du pont ferroviaire du Yalu. Le nombre de bateaux de patrouille sur le fleuve a aussi été augmenté. L’accès à la gare de Dandong est actuellement presque totalement interdit aux touristes et les liaisons avec Pékin sont partiellement suspendues. Quant à la circulation routière près du cours d’eau, elle pourrait être complètement bloquée peu avant le passage de Kim Jong-un.