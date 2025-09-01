Photo : YONHAP News

Le mois dernier, la Corée du Sud a enregistré un volume d’exportations record pour un mois d’août, atteignant 58,4 milliards de dollars, soit une hausse de 1,3 % sur un an.Selon les chiffres publiés dimanche par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie, le moteur de cette performance est le secteur des semi-conducteurs (+27 %), dopé par la forte demande de mémoires pour serveurs d’intelligence artificielle et par des prix restés favorables. Le secteur automobile a également progressé (+8,6 %), porté par les véhicules écologiques et les exportations de voitures d’occasion. Les navires, cosmétiques et équipements électriques ont eux aussi contribué à la dynamique.Sur le plan géographique, les exportations vers l’ASEAN ont bondi de presque 12 %, marquant un troisième mois consécutif de croissance, pour atteindre près de 10,9 milliards de dollars, juste derrière la Chine. En revanche, les ventes vers les Etats-Unis ont reculé de 12 %, à 8,74 milliards de dollars, sous l’effet des hausses de droits de douane.Concernant les importations, elles diminuent de 4 %, à 51,9 milliards de dollars, générant un excédent commercial de 6,51 milliards.