Marathon intercoréen : le gouvernement sud-coréen approuve les contacts de Paju avec la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a autorisé la ville de Paju à entrer en contact avec des nord-Coréens afin d’organiser un marathon dans la région frontalière entre les deux Corées.La municipalité a annoncé, samedi, que le feu vert avait été donné mercredi dernier par le ministère de la Réunification. Elle a expliqué avoir conçu ce nouvel événement sportif dans le but de contribuer au rétablissement de la confiance entre les deux pays, dans un contexte où l’instauration de la paix dans la péninsule coréenne suscite un intérêt croissant dans le monde, notamment après le récent sommet entre Séoul et Washington.Le 7 août, le maire de Paju a déposé en personne auprès du ministère une demande d’autorisation pour engager des contacts avec des habitants du Nord en vue d’organiser le « Marathon international pour la paix Paju-Gaeseong DMZ ». Six jours plus tard, il a consulté l’Association pour le soutien aux échanges et à la coopération intercoréens afin de se renseigner sur les procédures et les conditions à remplir pour accueillir l’événement.Le parcours partirait du pavillon Imjingak, à Paju, traverserait la zone démilitarisée (DMZ) pour rejoindre la ville frontalière nord-coréenne de Gaeseong, avant de revenir à Imjingak. La municipalté espère réunir plus de 20 000 participants issus de plus de dix pays. Elle prévoit de rencontrer des responsables nord-coréens dès le début de l’année prochaine afin de concrétiser ce projet.