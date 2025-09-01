La Corée du Sud s’impose sur quatre marchés mondiaux clés en 2024

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a dominé, l’an dernier, quatre marchés mondiaux sur les 71 principaux des biens et services. C’est ce qu’a rapporté lundi le quotidien économique japonais Nikkei.Selon le journal, les premières places des parts de marché dans les secteurs des semi-conducteurs DRAM, des écrans à diodes électroluminescentes organiques (OLED), des puces flash NAND et des téléviseurs ultra-fins ont toutes été occupées par une entreprise sud-coréenne, à savoir Samsung Electronics. Les deuxièmes positions sont également revenues à des sociétés du pays du Matin clair.En 2024, Samsung Electronics détenait 41,1 % du marché des semi-conducteurs DRAM, tandis que SK Hynix en contrôlait 33,8 %. Dans le domaine des écrans OLED, Samsung possédait 41,7 % du marché, suivi par LG Display avec 23,8 %. Pour la mémoire flash NAND, le premier groupe électronique sud-coréen représentait 34,8 %, contre 21,3 % pour SK Hynix. Enfin, dans le secteur des téléviseurs ultra-fins, Samsung Electronics et LG Electronics détenaient respectivement 16,3 % et 14,6 %.Dans le classement des pays selon le nombre de produits dominés, la Corée du Sud s’est hissée à la quatrième place, derrière les Etats-Unis, la Chine et le Japon, qui ont occupé la première place dans, respectivement, 27, 18 et 9 domaines.Le Nikkei a également souligné que la part de marché des entreprises chinoises avait reculé dans 15 secteurs, tels que les caméras de surveillance, les services de cloud ou encore les climatiseurs domestiques. Le quotidien a expliqué que ce recul était particulièrement marqué dans les domaines visés par les restrictions américaines, ajoutant que l’éclatement de la bulle immobilière et la faiblesse de la demande intérieure semblaient peser sur la compétitivité des entreprises chinoises.