Lee Jae Myung s’exprimera à la tribune de l’Assemblée générale de l'Onu

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung se rendra à New York, le 23 septembre, pour s’adresser à l’Assemblée générale des Nations unies. D’après la porte-parole du Bureau de Yongsan, le président de la République partagera l’expérience de sortie de crise démocratique que la Corée du Sud a récemment connue, et présentera les visions ainsi que les actions de son gouvernement à l’égard de la question liée à la péninsule et des dossiers internationaux.Kang Yu-jung a rappelé que le débat de haut niveau, au cours duquel les dirigeants des 193 membres de l’Onu sont invités à prendre la parole, débute chaque année le mardi de la troisième semaine de septembre, et que la session de cette année retient une attention particulière, l’organisation célébrant son 80e anniversaire. Elle a ajouté que la présence du président Lee permettra à Séoul d’affermir la solidarité avec la communauté internationale et de déployer diverses activités diplomatiques visant à rehausser son statut international.Toujours selon la voix de la présidence, Lee Jae Myung sera le premier chef de l’Etat sud-coréen à diriger en personne le débat public du Conseil de sécurité de l’Onu, son pays assumant ce mois-ci sa présidence tournante. Prévu le 24 septembre, il sera consacré à l’intelligence artificielle ainsi que la paix et la sécurité internationales.