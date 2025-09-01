Lee Jae Myung donne la priorité au quotidien du peuple

Photo : YONHAP News

La vie quotidienne du peuple constitue la principale préoccupation du président de la République. C'est ce qu'a déclaré, ce mardi, la porte-parole du Bureau présidentiel lors d'un point presse.Interrogée sur la perspective de la réforme du Parquet et sur la coordination des positions entre le Minjoo, le gouvernement et la présidence, Kang Yu-jung a indiqué qu’un terrain d’entente semblait se dessiner entre le parti au pouvoir et l’exécutif. Elle a ensuite précisé que le plus important pour Lee Jae Myung était d’améliorer le quotidien de tous les citoyens sud-coréens. Pour illustrer ses propos, elle a évoqué la visite, samedi, du chef de l’Etat à Gangneung, dont les habitants subissent une grave sécheresse prolongée.La porte-parole a également souligné que la réforme du Parquet serait menée en cherchant à rapprocher des points de vue divergents entre le Minjoo et le gouvernement, tout en ajoutant qu’il ne serait pas approprié pour le président de s’exprimer sur tous les dossiers.Enfin, Kang est revenue sur les récents propos de Lee Jae Myung appelant à de larges discussions pour mener à bien cette réforme, précisant qu’il souhaitait que tous les enjeux, les alternatives, les avantages et les inconvénients soient clarifiés et communiqués.