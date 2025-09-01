Aller au menu Aller à la page

Economie

L’inflation retombe sous la barre de 2 % en août

Write: 2025-09-02 10:54:19Update: 2025-09-02 10:59:00

Photo : YONHAP News

En août, l’inflation est retombée au-dessous de 2 % pour la première fois en trois mois, selon les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), publiées aujourd’hui. L’indice des prix à la consommation est tombé à 1,7 % contre 2,1 % en juillet.

Ce tassement s’explique principalement par la très nette baisse de la facture de téléphone portable pour les abonnés de SK Telecom (-21 % sur un an). Le principal opérateur mobile du pays l’a réduite de l’ordre de 50 % le mois dernier pour l’ensemble de ses plus de 20 millions de clients face au risque de leur exode massif à la suite d’une grave fuite de données personnelles.

Cette mesure a fait reculer de 3,6 % le tarif du service public et de 0,42 point l’inflation sur un an. Le Kostat estime que les prix à la consommation auraient progressé de 2,3 % en août, si ces frais de communication n’avaient pas diminué.

La hausse des prix montre un contraste entre les produits alimentaires et non alimentaires. Les cours des 84 principales denrées alimentaires ont flambé de 3,9 % en glissement annuel, portés notamment par les produits agricoles, halieutiques et d’élevage (+4,8 %). Alors que les coûts des produits non alimentaires se sont repliés de 0,1 %.

Quant à l'inflation sous-jacente, à savoir hors alimentation et énergie, elle a bondi de 1,3 % en un an.
