Bons de consommation : discussions entre le gouvernement et le Minjoo au sujet de la deuxième distribution

Photo : YONHAP News

Alors qu’une deuxième distribution des bons de consommation, mise en place par l’administration de Lee Jae Myung pour relancer l’économie nationale, débute ce mois-ci, le gouvernement et le parti au pouvoir ont décidé d’élaborer les critères de sélection des bénéficiaires afin d’exclure les personnes les plus fortunées.Le député Yun Kun-young, représentant du Minjoo au sein de la commission parlementaire de l’administration et de la sécurité, a annoncé cette décision ce matin, à l’issue des concertations entre les deux parties.Pour rappel, lors de la première distribution en juillet, tous les citoyens étaient concernés. Pour la deuxième, le gouvernement prévoit d’en faire profiter environ 90 %, à l’exception des 10 % les plus aisés.Selon l’élu de centre-gauche, la sélection des bénéficiaires se fera en fonction du montant des cotisations d’assurance-maladie des ménages, comme cela avait déjà été le cas lors du soutien financier durant la pandémie de COVID-19. Une série de règles dérogatoires sera toutefois mise en place, en tenant compte de certaines spécificités, comme le nombre de personnes au foyer, pour une sélection plus équitable.Le député a également indiqué que la liste des commerces où ces bons peuvent être utilisés serait révisée et élargie, et que la possibilité de fournir aux militaires ces aides sous forme de cartes prépayées utilisables près de leurs bases serait examinée.Enfin, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Yun Ho-jung, présent à ces discussions, a précisé que les principes relatifs à la deuxième vague d’aides seraient fixés le 12 septembre et que la distribution commencerait le 22. Il a ajouté que les bons d’achat communautaires, financés par la deuxième rallonge budgétaire, seraient également émis à la fin du mois.