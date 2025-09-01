Séoul bat son record mensuel de touristes étrangers en juillet

Photo : YONHAP News

La capitale sud-coréenne a accueilli un nombre record de 1,36 millions de touristes étrangers en juillet, en hausse de 23,1 % en un an, selon les données officielles publiées aujourd’hui. Parmi eux, les Chinois sont de loin les plus nombreux (470 000), devant les Japonais, les Taïwanais et les Américains.La mairie a également fait savoir qu’entre janvier et juillet, quelque 8,28 millions d’étrangers avaient visité Séoul. Un chiffre en progression de 15,9 % par rapport à la même période de l’an dernier, dépassant ainsi le précédent record pour les sept premiers mois d’une année.La municipalité explique cette croissance par le fait que de plus en plus de jeunes voyageurs, dits de la génération MZ, viennent explorer sur place leurs K-contenus préférés, comme les séries télé ou les films d’animation. Sans oublier le transport en commun à bord duquel ils peuvent se déplacer seuls en toute sécurité. Le dernier carton de Netflix, « K-Pop Demon Hunters » a lui aussi dopé l’attractivité de la capitale. Certains de la jeune clientèle étrangère viennent de l’Asie du Sud-Est, les autres des Etats-Unis et de l’Europe.Séoul espère recevoir cette année pas moins de 30 millions de visiteurs étrangers. Elle a été choisie comme la ville la plus aimée de la génération MZ au monde par le magazine américain Trazee Travel.