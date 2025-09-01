Les dirigeants étrangers arrivent à Pékin pour assister au défilé militaire

Photo : YONHAP News

Les dirigeants étrangers ayant participé au sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), à Tianjin, se sont rendus à Pékin pour assister à la parade militaire célébrant le Jour de la victoire sur le Japon à l’issue de la Seconde Guerre mondiale.Selon le quotidien chinois Global Times, paru mardi, le président ouzbek Chavkat Mirzioïev, le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif ainsi que plusieurs autres dirigeants sont arrivés lundi soir à bord d’un train à grande vitesse.Au total, 26 chefs d’Etat et de gouvernement sont invités à l’événement intitulé « Défilé commémorant le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre le Japon et de la guerre mondiale antifasciste », qui se tiendra mercredi à 9h, sur la place Tian’anmen.Les médias chinois n’ont, pour l’heure, fait aucune annonce concernant la venue du président russe Vladimir Poutine, présent au sommet de l’OCS. Quant au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, son train spécial, parti de Pyongyang lundi, devrait arriver cet après-midi à Pékin. Lors du défilé, le président chinois Xi Jinping sera installé sur la tribune de la porte Tian’anmen aux côtés de ses homologues nord-coréen et russe.La Corée du Sud sera représentée par le président de son Assemblée nationale, Woo Won-shik. L’attention se porte sur une éventuelle rencontre entre ce dernier et le dirigeant nord-coréen.