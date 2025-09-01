Budget de la défense : la présidence évoque les négociations en cours avec les Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel a indiqué que des négociations détaillées sur l’augmentation des dépenses militaires sud-coréennes étaient en cours entre Séoul et Washington, tout en mettant l’accent sur la défense des intérêts nationaux. Sa porte-parole a fait ces remarques lors d’un point presse ce matin.Kang Yu-jung était invitée à réagir à certaines informations selon lesquelles les deux pays auraient convenu de relever progressivement la part du budget de la défense sud-coréen dans le PIB jusqu’à 3,5 %. Elle a qualifié les discussions en cours de « package deal » visant à parvenir à un accord global, tout en s’abstenant d’en donner des détails.Kang a également évoqué le déplacement de Kim Jong-un en Chine. Elle s’est limitée à indiquer que le gouvernement suivait de près la situation en Corée du Nord ainsi que le voyage de son dirigeant, afin d’y réagir le cas échéant. Pour rappel, Kim Jong-un est attendu à Pékin pour assister au défilé militaire célébrant la victoire sur le Japon à l’issue de la Seconde Guerre mondiale.