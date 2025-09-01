Progression des foyers à double revenu avec enfants mineurs

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, la part de foyers à double revenu avec enfants mineurs a nettement augmenté en 2024 par rapport à 2015. C’est ce qu’indique une analyse publiée aujourd’hui par le ministère de l’Égalité des genres et de la Famille.Selon les résultats, 58,5 % des ménages ayant des enfants de moins de 18 ans comptaient deux parents actifs, soit 11,3 points de plus qu’en 2015. La tendance est particulièrement marquée pour les enfants de moins de six ans, la proportion atteignant 53,2 %, en hausse de 15,1 points.Par ailleurs, 8,045 millions de personnes vivaient seules l’an dernier, ce qui représente 36,1 % de l’ensemble des ménages et une multiplication par 1,5 depuis neuf ans. Chez les hommes, les trentenaires sont les plus nombreux avec 21,8 %, tandis que chez les femmes, ce sont les sexagénaires qui dominent avec 18,7 %.Les familles monoparentales étaient au nombre de 1,491 million. Parmi elles, les mères seules étaient le plus souvent âgées d’une trentaine d’années, soit 37,1 %, et les pères se situaient surtout dans la quarantaine avec 40 %.Sur le marché du travail, le taux d’emploi des femmes âgées de 15 à 64 ans s’est établi 62,1 % en 2024, soit 6,4 points de plus qu’il y a neuf ans. Celui des hommes s’est établi à 76,8 %, avec un gain de 0,9 point sur la même période. La proportion de femmes cadres s’élevait à 22,5 %, contre 19,4 % en 2015.Selon le ministère, ce rapport permet d’observer avec attention les phénomènes sociaux liés au quotidien, afin d’identifier et de mettre en œuvre des politiques capables d’apporter des changements concrets dans la vie des citoyens ».