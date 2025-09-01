Kim Jong-un arrive à Pékin

Photo : YONHAP News

Tôt ce matin, vers 3h, le train transportant Kim Jong-un a été filmé par les caméras de KBS franchissant le pont ferroviaire sur le fleuve Yalu. Dans la ville frontalière de Dandong, l’état d’alerte avait été renforcé dès minuit, avant d’être levé peu après son passage.Le convoi est arrivé vers 17h près de la gare de Pékin. Pour l'occasion, la sécurité a été intensifiée autour de la gare principale de la capitale chinoise avec le déploiement de policiers armés et l’installation de postes de contrôle supplémentaires. L’ambassade de Corée du Nord, qui vient d’achever des travaux de façade, s’est également préparée à accueillir le dirigeant nord-coréen.Hier, la KCNA avait indiqué que Choe Son-hui, ministre des Affaires étrangères, ainsi que plusieurs hauts responsables du parti et du gouvernement l'accompagnaient. Elle avait également diffusé des clichés montrant un bureau de travail à bord.Kim Jong-un doit assister au défilé militaire marquant le 80e anniversaire du Jour de la victoire contre le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale qui aura lieu demain sur la place Tian'anmen. Le président russe Vladimir Poutine sera également présent.