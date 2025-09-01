Hausse des fortunes des familles propriétaires des 50 plus grandes entreprises sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Les familles possédant les 50 plus grands groupes sud-coréens ont vu la valeur totale de leurs patrimoines augmenter d’environ 33 000 milliards de wons, soit près de 20 milliards d’euros, depuis le début de l’année.C’est ce qu’a révélé mardi une étude de Leaders Index, un cabinet spécialisé dans l’analyse d’entreprises, menée auprès de 623 membres des familles contrôlant les 50 principaux groupes de Corée du Sud. L’enquête a pris en compte aussi bien les sociétés cotées en bourse que celles non cotées. Depuis janvier 2025, le montant total de leurs actifs a progressé précisément de 32 939 milliards de wons pour atteindre 144 485 milliards.Dans le classement individuel, le président de Samsung Electronics arrive en tête. Le patrimoine de Lee Jae-yong a augmenté de 4 716 milliards de wons rien qu’au premier semestre, pour s’établir à 16 626 milliards. Cette hausse est notamment liée à la montée en valeur des actions détenues dans les filiales, en particulier Samsung C&T Corporation, dont le cours a grimpé de 48 %.La deuxième place revient à Cho Hyun-joon, président de Hyosung. Sa fortune a progressé de 1 987 milliards de wons, atteignant 2 996 milliards. L’héritage reçu de son père, Cho Suck-rae, président honoraire du groupe, décédé l’an dernier, ainsi que les échanges d’actions entre frères, ont fortement contribué à cette hausse.Chung Eui-sun, président du groupe Hyundai Motor, a vu son patrimoine croître de 1 834 milliards de wons grâce à la revalorisation des parts détenues dans Hyundai Glovis, à la suite de son augmentation de capital sans nouvel apport.