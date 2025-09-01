Kim Jong-un présente les nouvelles capacités de ses ICBM avant son déplacement en Chine

Photo : YONHAP News

Peu avant son départ pour Pékin afin d’assister au 80e anniversaire du Jour de la victoire contre le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, Kim Jong-un a visité l’Institut des matériaux chimiques, placé sous l’autorité du Bureau général des missiles.Selon l’agence de presse officielle du régime, le dirigeant nord-coréen s’y est rendu hier et a inspecté la production de composites en fibre de carbone ainsi que la fabrication de moteurs de grande puissance. Cet engin propulsif est destiné à équiper les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) de la série Hwasong-19 ainsi que la prochaine génération, baptisée Hwasong-20.La KCNA a indiqué que Kim Jong-un avait salué un résultat significatif annonçant une transformation majeure dans le renforcement et l’expansion de la force stratégique de Pyongyang. Il a en outre ordonné d’attribuer une haute distinction nationale aux scientifiques, estimant qu’ils avaient ouvert la voie la plus rapide vers la consolidation de la force de dissuasion.