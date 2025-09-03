Première rencontre en 66 ans entre les dirigeants nord-coréen, chinois et russe

Photo : YONHAP News

A Pékin, le défilé militaire d’envergure célébrant le 80e anniversaire du Jour de la victoire sur le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale a débuté ce matin à 9h, heure locale, sur la place Tian’anmen.Environ vingt minutes plus tôt, Kim Jong-un, Xi Jinping et Vladimir Poutine sont arrivés ensemble dans la tribune de la porte de la Paix céleste pour assister à la parade. Contrairement aux autres chefs d’Etat et de gouvernement qui les ont suivis, les dirigeants nord-coréen et russe étaient accompagnés de leur interprète respectif. Ils ont également échangé quelques mots en se rendant à leurs places.Par ailleurs, lors de la séance photo commémorative qui a précédé le défilé, les trois hommes se sont également placés au centre du premier rang.C'est la première fois depuis 66 ans que les dirigeants de la Corée du Nord, de la Chine et de la Russie se réunissent. En octobre 1959, la parade militaire marquant le 10e anniversaire du nouveau régime chinois les avait déjà rassemblé.Le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Woo Won-shik, a également pris place dans la tribune, accompagné de son épouse.