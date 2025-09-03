Kim Keon-hee admet avoir reçu un collier du patron de Seohee Construction

Photo : YONHAP News

Kim Keon-hee a reconnu que son collier de luxe avait été offert par Lee Bong-kwan, le président de l'entreprise Seohee Construction. Ce bijou, d'une valeur de plus de 60 millions de wons, soit 37 000 euros, a été porté lors du sommet de l'Otan en juin 2022, et avait longtemps fait l’objet de polémiques.L'épouse de Yoon Suk Yeol a d’abord affirmé l’avoir simplement emprunté, puis qu’il s’agissait d’une imitation, avant de déclarer récemment que c'était un cadeau destiné à sa mère. Son avocat a précisé qu’elle avait rendu le collier à Lee, ajoutant que les détails seront présentés devant le tribunal.En revanche, l’ancienne Première dame a nié avoir favorisé la nomination de l'ancien procureur Park Seong-geun, gendre du chef de la société de BTP, au poste de chef de cabinet du Premier ministre. Elle a affirmé ne pas savoir qui il est, accusant Lee d’avoir tenu des propos mensongers.Toutefois, l’équipe du procureur spécial n'écarte pas cette hypothèse et a interrogé les deux hommes. Estimant que l’ex-chef de l’Etat avait également joué un rôle dans cette affaire, elle envisage d’appliquer des charges de corruption au couple. Concernant d'autres accessoires controversés, Kim a affirmé ignorer dans quelles conditions elle les a reçus.