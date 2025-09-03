La presse nord-coréenne annonce aux habitants l’arrivée de leur dirigeant à Pékin

Photo : YONHAP News

Pyongyang a communiqué, par l’intermédiaire de ses organes officiels, sur l’arrivée de Kim Jong-un à Pékin. Le quotidien Rodong Sinmun, à destination des habitants, a annoncé, en une de son édition d’aujourd’hui, que le dirigeant nord-coréen était arrivé la veille, à bord de son train spécial, dans la capitale chinoise pour assister au 80e anniversaire du Jour de la victoire contre le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale.Le média d’Etat a également publié une photo le montrant, accompagné de sa fille Ju-ae, accueilli par de hauts responsables chinois. Parmi eux figuraient Cai Qi, premier secrétaire du secrétariat général du Parti communiste chinois et numéro cinq du régime, ainsi que Wang Yi, ministre des Affaires étrangères.En revanche, aucun commentaire n’a été fait concernant la présence de celle pressentie par certains pour succéder à son père au pouvoir, tout comme dans l’information diffusée mardi soir par la KCNA, chargée de la propagande vers l’extérieur.