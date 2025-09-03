Onu : Séoul espère renforcer son statut international à la tête du Conseil de sécurité

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud assume, en septembre, la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations unies. Le ministère des Affaires étrangères a publié, ce mercredi, un communiqué détaillant le rôle que Séoul doit jouer pendant un mois.Ainsi cette présidence devrait lui permettre d’améliorer sa visibilité sur la scène multilatérale, d’affirmer son leadership et de rehausser son statut en tant que puissance mondiale responsable.Pour rappel, le pays qui préside représente l’organe et est habilité à convoquer et diriger ses réunions. La présidence sud-coréenne revêt une importance d’autant plus grande que l’Assemblée générale de l’Onu tiendra sa 80e session, réunissant les dirigeants du monde entier, du 23 au 27 puis le 29 septembre, à New York.En outre, en tant que président du Conseil, la Corée du Sud organisera, le 24 septembre, un débat public consacré à l’intelligence artificielle et à ses implications pour la paix et la sécurité internationales. Cette réunion sera présidée par Lee Jae Myung, une première pour un dirigeant sud-coréen. L’événement est ouvert non seulement aux pays membres du Conseil, mais aussi à l’ensemble des membres de l’Onu. Par ailleurs, un autre débat public, dédié aux missions onusiennes de maintien de la paix, est prévu le 9 septembre.La présidence du Conseil de sécurité est assurée à tour de rôle par chacun de ses membres, permanents ou non permanents, pendant un mois, selon l’ordre alphabétique anglais de leurs noms. La Corée du Sud, membre non permanent pour la période 2024-2025, avait déjà exercé cette fonction en juin 2024.