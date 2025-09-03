Aller au menu Aller à la page

Donald Trump n'est pas préoccupé par le rapprochement entre Pékin et Moscou

Write: 2025-09-03 13:33:22Update: 2025-09-03 14:41:14

Photo : YONHAP News

Donald Trump a déclaré ne pas être inquiet de la formation d'un axe anti-américain par la Chine et la Russie. Dans une interview radio, hier, le président américain a affirmé que ces deux alliés n’utiliseraient pas la force militaire contre les Etats-Unis.

Cette réaction intervient alors que Vladimir Poutine et Xi Jinping ont affiché leur proximité lors d’un sommet tenu le même jour au Palais de l'Assemblée du Peuple à Pékin. Ce matin, le chef de l'Etat russe a participé à la parade militaire marquant le 80e anniversaire du Jour de la victoire sur le Japon sur la place de Tian’anmen. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un était également présent.

Par ailleurs, Donald Trump s’est dit très déçu de Vladimir Poutine concernant l’absence d’un sommet entre Moscou et Kyiv, qu'il espérait pouvoir arbitrer. Il a ajouté que son administration préparait des actions pour faire baisser le nombre de morts dans la guerre en Ukraine, sans fournir plus de détail.
