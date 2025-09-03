Droits de douane américains : Séoul lance un plan de soutien aux entreprises

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a annoncé une aide d’urgence pour les exportateurs touchés par les nouveaux droits de douane américains. Lors d'une réunion ministérielle organisée ce matin, il a précisé que la baisse des tarifs de 25 % à 15 %, y compris pour l’automobile, risquent toujours de freiner les exportations.Pour soutenir les entreprises concernées, Séoul mobilisera un fonds de 13 600 milliards de wons, soit 8,4 milliards d'euros. La Korea Development Bank (KDB) multipliera par dix le plafond des prêts jusqu’à 300 milliards de wons pour les PME et 500 milliards pour les entreprises de taille intermédiaire. Les taux d’intérêt, actuellement entre 2 et 3 %, seront abaissés de 0,3 point supplémentaire.Dans le même temps, le volume des assurances à l’export sera porté à un niveau record de 270 000 milliards de wons, l'équivalent de 166,6 milliards d'euros, afin de garantir la liquidité des entreprises.Enfin, pour les secteurs de l'acier, de l'aluminium, du cuivre et de leurs produits dérivés, frappés par une surtaxe de 50 %, un plan de soutien de 570 milliards de wons ou 352 millions d'euros sera déployé. L'objectif est d'alléger la charge d’intérêts des PME et de leur fournir des prêts d’urgence à taux réduit.