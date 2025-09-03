Yoon Suk Yeol s’exprime de nouveau depuis sa prison

Photo : YONHAP News

L'ex-président Yoon Suk Yeol a diffusé un nouveau message depuis la prison où il a été incarcéré le 10 juillet dans le cadre de l’enquête sur la proclamation de la loi martiale du 3 décembre.Le texte, d’environ 120 caractères, a été rendu public ce mercredi par ses avocats. L’ancien chef de l’Etat y a demandé à ce que toute la responsabilité lui soit imputée en tant que commandant suprême de l’armée au moment des faits, et que toute enquête et tout procès visant les militaires soient suspendus. Il a également réclamé l’abandon des inculpations prononcées à leur encontre.Le président déchu a ajouté qu’il priait pour les militaires ayant participé à l’instauration de l’état d’exception, ainsi que pour leurs familles.Alors que Yoon continue de refuser de comparaître aux audiences de son procès pénal pour insurrection, les témoignages qui lui sont défavorables se multiplient devant le tribunal. Pour rappel, plusieurs responsables militaires ont affirmé à la barre l’avoir entendu ordonner de « faire sortir les députés, quitte à ouvrir le feu et à forcer les portes », ou évoquer l’éventualité d’une seconde proclamation de la loi martiale.