« K-Pop Demon Hunters » devient le contenu le plus regardé de Netflix

Photo : ⓒ Netflix

Le film d’animation « K-pop Demon Hunters » est devenu le contenu le plus regardé de Netflix, toutes catégories confondues.Selon les données publiées aujourd'hui par le géant du streaming, le long-métrage a cumulé 266 millions de vues. En ajoutant les audiences de la semaine du 25 au 31 août, il a dépassé la saison 1 de « Squid Game » et celle de « Mercredi » qui occupaient jusqu'ici les deux premières places. Un exploit d'autant plus remarquable que ce sont des œuvres dévoilées en pleine pandémie de COVID-19, où l’usage des plateformes de VOD était particulièrement élevé.« K-pop Demon Hunters » raconte les aventures d’un célèbre girls band, dont les membres mènent une double vie en tant que chasseuses de démons en dehors de la scène. Fort de la popularité du film, « Golden », titre phare de la bande originale, domine le classement Hot 100 de Billboard depuis trois semaines.