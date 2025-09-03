Kim Jong-un et Vladimir Poutine s’entretiennent à Pékin

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen et le président russe ont tenu un sommet à l’occasion du défilé militaire chinois célébrant le 80e anniversaire du Jour de la victoire contre le Japon, organisé mercredi à Pékin.Les deux hommes ont discuté des futures orientations de coopération bilatérale. Vladimir Poutine a souligné que les deux pays entretenaient une relation particulière de confiance, d’amitié et d’alliance. Pour sa part, Kim Jong-un a déclaré qu’il continuerait à soutenir pleinement la lutte de Moscou pour la défense de sa souveraineté nationale, de son territoire et de ses intérêts sécuritaires. A ce sujet, l’envoi de troupes pour participer à la reconstruction de Koursk aurait été abordé. Par ailleurs, Poutine a de nouveau invité Kim III à se rendre en Russie, mais les médias nord-coréens ne l’ont pas mentionné, bien que la KCNA a rapporté ce matin la tenue de l’entretien bilatéral.Avant cette rencontre, lors du défilé, ils étaient apparus aux côtés du président chinois Xi Jinping, affichant ainsi l’alliance Pyongyang-Pékin-Moscou.