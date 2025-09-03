Jour de la victoire contre le Japon : Woo Won-shik échange une poignée de main avec Kim Jong-un

Photo : KBS News

Lors de la cérémonie du 80e anniversaire du Jour de la victoire contre le Japon, organisé mercredi à Pékin, l’attention était portée sur un éventuel contact de haut niveau entre les deux Corées. Mais selon l’Assemblée nationale sud-coréenne, son président n’a fait qu’échanger une poignée de main avec le dirigeant nord-coréen, sans discussion significative. Il lui a dit « nous nous revoyons en sept ans » et obtenu un simple « oui » en réponse.Lors du défilé militaire, la disposition des places a été inversée par rapport à il y a dix ans. Kim Jong-un a occupé la place qu’avait tenue l’ancienne présidente sud-coréenne, Park Geun-hye, tandis que Woo Won-shik était installé au bout de la tribune.Par ailleurs, le représentant sud-coréen a rencontré Vladimir Poutine pour discuter de la question de la péninsule. Cependant, la Russie a précisé qu’il n’y avait pas eu de rencontre séparée, seulement un court salut. Woo a également échangé avec Xi Jinping et l’a invité à participer au sommet de l’Apec à Gyeongju.