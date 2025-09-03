MSPO 2025 : les entreprises sud-coréennes veulent s’attaquer au marché européen de l’armement

Photo : YONHAP News

La Pologne organise, du 2 au 5 septembre à Kielce, le Salon international de l’industrie de défense (MSPO). L’édition 2025 réunit quelque 400 entreprises de 31 pays, dont 27 sud-coréennes. Celles-ci veulent saisir l’occasion pour renforcer leur présence sur le marché européen du secteur, sur la base du partenariat stratégique Séoul-Varsovie. D’autant que les membres de l’Otan ont promis, en juin, d’investir 5 % de leur PIB annuel en faveur de leur défense à l’horizon 2035.Dès l’ouverture, les stands des entreprises sud-coréennes accueillaient de nombreux visiteurs. Hyundai Rotem y présente notamment le char K2 qu’elle exporte en Pologne dans le cadre d’un second contrat de 9 000 milliards de wons. De son côté, Hyundai WIA expose un obusier automoteur de 105 mm, ayant une portée maximale de 18 km.Hanwha Ocean a pour sa part installé des écrans pour promouvoir son sous-marin de 3 000 tonnes, « Jangbogo-III Batch-II », avec pour but de prendre part à terme au programme polonais « Orka », qui vise à acquérir trois nouveaux sous-marins dans le cadre de la modernisation de sa Marine.La munition guidée que peut tirer « Homar-K », l’appellation polonaise du lance-roquettes multiple sud-coréen « Chunmoo », attire également les regards. Ce système, développé par Hanwha Aerospace, a fait l’objet d’un accord entre Séoul et Varsovie pour l’établissement d’une coentreprise en vue de les construire localement.