Balance courante : excédent historique en juillet

En juillet 2025, la balance courante de la Corée du Sud a enregistré un excédent de 10,78 milliards de dollars, un record pour un mois de juillet. Selon l’annonce de la Banque de Corée (BOK) faite aujourd’hui, le pays du Matin clair affiche un surplus pour le 27e mois consécutif, ce qui constitue la deuxième plus longue série d’excédents depuis les années 2000.La balance commerciale a été excédentaire de 10,27 milliards de dollars. Malgré une baisse par rapport à juin, le surplus demeure le troisième plus élevé jamais enregistré pour un mois de juillet. Les exportations ont augmenté de 2,3 % en glissement annuel, grâce à la croissance des ventes de semi-conducteurs et de voitures particulières. Les importations, quant à elles, ont diminué de 0,9 %, en raison de la baisse des prix de l’énergie.Enfin, la balance des services a présenté un déficit de 2,14 milliards de dollars, principalement en raison du tourisme et des services liés à la recherche et au développement.