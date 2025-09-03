Déraillement d’un funiculaire à Lisbonne : une sud-Coréenne blessée

Photo : YONHAP News

Un funiculaire a déraillé, mercredi, à Lisbonne au Portugal, faisant 15 morts et une vingtaine de blessés. Selon les médias locaux, une sud-Coréenne fait partie des blessés et est actuellement hospitalisée à l’hôpital São Francisco Xavier.D’après les services d'incendie de la capitale portugaise, l’accident est survenu hier vers 18h, heure locale, lorsque le câble du funiculaire s’est détaché, provoquant la perte de contrôle du véhicule qui a percuté un bâtiment.Le gouvernement portugais a déclaré le 4 septembre journée de deuil national. Dans un communiqué, le président Marcelo Rebelo de Sousa a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et souhaité que les autorités déterminent rapidement les causes du drame.Le funiculaire est un moyen de transport emblématique de Lisbonne, utilisé par plus de 3,5 millions de personnes chaque année et très prisé des touristes. La ligne Gloria, où l’accident s’est produit, a été inaugurée en 1885 pour relier des sites touristiques populaires.