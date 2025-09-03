Exportations : l’Asean dépasse les Etats-Unis pour le deuxième mois consécutif

Photo : YONHAP News

En août, les exportations sud-coréennes vers les Etats-Unis ont dégringolé de 12 % par rapport au même mois de l’an dernier, pénalisées par les droits de douane de l’administration Trump. En revanche, celles vers l’Asean, le troisième débouché pour les produits « made in Korea », ont compensé ce manque à gagner. De fait, elles ont progressé de 11,9 %, d’après les données communiquées aujourd’hui par le ministère du Commerce et de l’Industrie. Leur montant reste ainsi supérieur à celui des expéditions vers les Etats-Unis pour le deuxième mois d’affilée.L’embellie des exportations vers les pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est peut s’expliquer plus particulièrement par l’augmentation de la demande en puces électroniques, dopée par l’élargissement des centres d’intelligence artificielle et de données ainsi que par la croissance du marché des appareils électroniques.Entre le 1er et le 25 août, les ventes des semi-conducteurs dans les Etats de l’Asean ont totalisé 2,7 milliards de dollars, en hausse de 47 % en glissement annuel. Soit 25 % de l’ensemble des exportations vers cette région.Des experts estiment que l’Asean restera le premier marché d’exportation de la Corée du Sud, devant les Etats-Unis et la Chine, d’autant plus qu’elle devient désormais une destination privilégiée pour les investissements étrangers. Autres atouts majeurs : la jeunesse constitue une part importante de sa population et l’économie numérique connaît une croissance fulgurante.