Oscars 2026 : « No Other Choice » représentera la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

« No Other Choice » de Park Chan-wook, a été choisi pour représenter la Corée du Sud dans la catégorie du meilleur long-métrage international des Oscars 2026, dont la cérémonie est programmée en mars. C’est ce qu’a annoncé le Kofic, le conseil national chargé de soutenir le développement de l’industrie cinématographique.Son comité de sélection a apprécié une œuvre d’une perfection stable, son thème traitant le licenciement, l’interprétation des acteurs et ses distributeurs nord-américains. Le jury a également salué une ironie transformant le tragique en humour.Chaque pays ne peut présenter qu’un seul film pour concourir dans la catégorie en question. Cette année, le pays du Matin clair y a soumis « 12.12: The Day » de Kim Sung-soo.« No Other Choice », une adaptation du roman « The Ax », ou « Le Couperet », de l’Américain Donald Westlaken, est l’un des favoris pour remporter le Lion d'or à la Mostra de Venise qui se clôture samedi.