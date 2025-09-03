Trump n'envisage pas de retirer les troupes américaines de Pologne

Photo : YONHAP News

Lors de sa rencontre avec son homologue polonais hier, le président américain a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de retirer ou de réduire le nombre de soldats américains stationnés en Pologne. Avant d’ajouter qu’il était prêt à y déployer davantage de troupes si Varsovie le souhaitait.Donald Trump a toutefois précisé qu’il envisageait cette possibilité pour d’autres pays. Une déclaration qui contraste avec sa position au cours de son sommet avec le président sud-coréen Lee Jae Myung, le 25 août. A cette occasion, le locataire de la Maison Blanche avait évité de répondre à la question d’une éventuelle réduction des forces américaines en Corée du Sud.Actuellement, environ 10 000 GI’s sont présents sur le sol polonais, envoyés par Barack Obama après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. A la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, Joe Biden a accru leur nombre.