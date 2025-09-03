La FSC annonce un plan de soutien de grande envergure pour les petits commerçants

Photo : YONHAP News

La Commission des services financiers (FSC) a présenté aujourd’hui de nouvelles mesures de financement destinées aux petits commerçants confrontés à des difficultés. Elle prévoit d’injecter 10 000 milliards de wons sous forme de crédits spéciaux, assortis de taux réduits et de plafonds relevés, pour ceux qui honorent régulièrement leurs échéances.Par rapport aux dispositifs mis en place pendant la pandémie de COVID-19, le nouveau programme offrira des taux d’intérêt abaissés de 0,2 à 0,5 point et des frais de garantie allégés jusqu’à 0,3 point. Le plafond des emprunts sera en outre relevé de plus de 66 %, permettant aux bénéficiaires d’accéder à des montants plus importants.Des dispositions générales de réduction des coûts de financement sont également prévues. Dès le premier trimestre 2026, les petits entrepreneurs pourront transférer en ligne leurs prêts existants vers des conditions plus favorables.Afin d’éviter que l’exigence d’un remboursement intégral et immédiat ne constitue un obstacle à la cessation d’activité, l’interdiction de présenter une telle demande sera désormais inscrite dans les directives applicables aux établissements bancaires. De plus, un prêt à taux préférentiel sera introduit pour financer les coûts liés au démantèlement.Le soutien sera adapté aux différentes situations, qu’il s’agisse de la création d’entreprise, de la croissance ou des difficultés de gestion. La FSC a précisé qu’une équipe dédiée sera lancée afin de suivre jusqu’au bout la résolution des problèmes rencontrés par les petits commerçants.