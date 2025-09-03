Loi martiale : nouvelle tentative de perquisition au siège du PPP

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, pour la troisième journée consécutive, l’équipe du procureur spécial Cho Eun-suk tente de perquisitionner le siège du Parti du pouvoir du peuple (PPP) dans le cadre de ses investigations sur l’imposition de la loi martiale en décembre dernier. Elle veut fouiller notamment le bureau de son chef du groupe parlementaire pour obtenir les données établies depuis que son ex-occupant a été élu, en mai 2024.Choo Kyung-ho, en poste au moment de l’instauration de l’état d’exception, est soupçonné d’avoir entravé délibérément le vote au Parlement pour sa levée, dans la nuit du 3 au 4 décembre. Pendant les deux heures suivant la déclaration de Yoon Suk Yeol, il a changé à trois reprises le lieu de l’assemblée générale de ses élus, afin d’empêcher ceux-ci de se présenter au scrutin.Les enquêteurs ont mené, mardi, une descente à ses domiciles à Séoul et à Daegu, sa circonscription législative, ainsi que son actuel bureau à l’Assemblée. Ils ont voulu effectuer l’opération à son ancien bureau, mais sans succès en raison de la forte opposition de plusieurs des législateurs du PPP. Le procureur a jusqu’à demain pour exécuter le mandat de perquisition délivré par le tribunal.Le mouvement conservateur s’organise pour résister à ce qu’il appelle « perquisitions tous azimuts » et à la décision du Minjoo, la formation présidentielle, de créer un tribunal spécial pour le crime d’insurrection. Il dénonce aussi une répression politique contre l’opposition.